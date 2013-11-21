Речь идет об участке от Гвардейской улицы до Новой улицы.

В Красносельском районе ведутся работы по прокладке газопровода. С 19 по 22 августа закрывается движение транспорта по Огородной улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке от Гвардейской улицы до Новой улицы. Объезд: Гвардейская улица, улица Лермонтова, улица Юных Пионеров.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Напомним, что с 16 августа до 4 сентября ограничат движение по проспекту Ленина в Сергиево.

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