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Закрывается движение транспорта по Огородной улице
Сегодня, 13:47
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Закрывается движение транспорта по Огородной улице

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Речь идет об участке от Гвардейской улицы до Новой улицы. 

В Красносельском районе  ведутся работы по прокладке газопровода. С 19 по 22 августа закрывается движение транспорта по Огородной улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Речь идет об участке от Гвардейской улицы до Новой улицы. Объезд: Гвардейская улица, улица Лермонтова, улица Юных Пионеров.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Напомним, что с 16 августа до 4 сентября ограничат движение по проспекту Ленина в Сергиево. 

Фото: Pxhere

Теги: красное село, огородная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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