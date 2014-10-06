Российский пловец пропал при попытке переплыть Босфор

Организаторы соревнования в Турции разыскивают Николая Свечникова.

Во время межконтинентального заплыва через пролив Босфор у пропавшего российского пловца Николая Свечникова могли закончиться силы после первого моста или случилась судорога. Соответствующей информацией поделились журналисты из Telegram-канала SHOT. Авторы поста написали своей аудитории о том, что мужчину также могло унести течением на другой берег. Один из спортсменов рассказал прессе, что из-за сильного попутного течения в проливе проплыл 6,5 километра за 1 час 46 минут, вместо привычных 60 минут или 1 часа 20 минут. Заплыв прошел под дождем в первые полчаса, затем установилась солнечная погода - плюс 25 градусов с ветром.

Некоторые участники состязания отметили, что видели во время движения похожего на россиянина пловца. При этом уточняется, что вещей Свечникова после окончания заплыва не было. Участники указали также на проблемы во время заплыва с безопасностью. Известно, что на середине маршрута не было спасательных катеров. По их словам, в настоящее время полиция бездействует.

Напомним, что ежегодный заплыв "Босфор 2025" организован Национальным олимпийским комитетом Турции. Он проводился с 10 до 14 часов накануне. В текущем году участие в заплыве принимали спортсмены из 81 страны мир. Организаторы мероприятия только в 22 часа вечера обратили внимание на отсутствие одного из участников. Речь идет о мастере спорта по плаванию Николае Свечникове, который выступал под номером 2554. Утром россиянина осматривали врачи и не выявили никаких проблем.

Фото: pxhere.com