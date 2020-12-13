На чемпионате России в Петербурге заплыв 50 метров брассом выиграла Чикунова

20-летняя спортсменка показала время 29,74 секунды.

В Санкт-Петербурге проходит чемпионат России по плаванию на короткой воде. На дистанции 50 метров брассом среди женщин победу одержала Евгения Чикунова с результатом 29,74 секунды. Серебряную медаль завоевала Радина Гилязова (30,02 секунды), бронзовую — Юлия Ефимова (30,34 секунды).

В мужском заплыве на 100 метров брассом первое место занял действующий рекордсмен мира Илья Шиманович, показав время 55,91 секунды. Второе место досталось Кириллу Пригоде (55,95 секунды), третье — Олегу Костину (56,24 секунды). Соревнования продолжаются.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге состоялась Спартакиада Специальной Олимпиады России.

Фото: Piter.TV