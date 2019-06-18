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Чемпионат России по плаванию на короткой воде в Петербурге пройдет без зрителей
Сегодня, 13:00
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IRINA_CHALKINA

Чемпионат России по плаванию на короткой воде в Петербурге пройдет без зрителей

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Соревнования состоятся с 14 по 19 декабря.

В Петербурге чемпионат России по плаванию на короткой воде пройдет без зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации плавания. 

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников отметил, что этот чемпионат России будет своего рода смотром перед предстоящим сезоном. 

Известно, что соревнования будут проходить в Северной столице с 14 по 19 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что российская фигуристка выполнила уникальный прыжок.

Фото: pixabay

Теги: чемпионат россии, чемпионат россии по плаванию
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

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куликова дионисия
Сегодня 13:23

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