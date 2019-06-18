Чемпионат России по плаванию на короткой воде в Петербурге пройдет без зрителей

В Петербурге чемпионат России по плаванию на короткой воде пройдет без зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации плавания.
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников отметил, что этот чемпионат России будет своего рода смотром перед предстоящим сезоном.
Известно, что соревнования будут проходить в Северной столице с 14 по 19 декабря.
Ранее мы сообщали о том, что российская фигуристка выполнила уникальный прыжок.
Фото: pixabay
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