Чемпионат России по плаванию на короткой воде в Петербурге пройдет без зрителей

Соревнования состоятся с 14 по 19 декабря.

В Петербурге чемпионат России по плаванию на короткой воде пройдет без зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации плавания.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников отметил, что этот чемпионат России будет своего рода смотром перед предстоящим сезоном.

Известно, что соревнования будут проходить в Северной столице с 14 по 19 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что российская фигуристка выполнила уникальный прыжок.

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