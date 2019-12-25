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Российская фигуристка выполнила уникальный прыжок
Сегодня, 13:32
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lesjasap

Российская фигуристка выполнила уникальный прыжок

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Софья Самоделкина смогла сделать четверной риттбергер.

Российская фигуристка выполнила уникальный прыжок. Ролик появился в Instagram-аккаунте тренера спортсменки Софьи Самоделкиной. По словам Сергея Давыдова, 13-летняя девочка смогла выполнить четверной риттбергер и четверной сальхов. 

Тренер напомнил, что четверной риттбергер ни разу в истории женского фигурного катания не выполнялся на соревнованиях. На тренировках его может выполнить также Александра Трусова.

Сейчас Софья Самоделкина занимается в московском ЦСКА под руководством Давыдова. Она стала обладательницей главного приза в пятом этапе Кубка России для юниоров. В произвольной программе спортсменка исполнила тройной аксель и четверной сальхов.

В прокат вышел фильм Михаила Локшина "Серебряные коньки".

Фото: Pixabay.com

Теги: прыжок, фигурное катание
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Спорт,

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