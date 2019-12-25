Софья Самоделкина смогла сделать четверной риттбергер.

Российская фигуристка выполнила уникальный прыжок. Ролик появился в Instagram-аккаунте тренера спортсменки Софьи Самоделкиной. По словам Сергея Давыдова, 13-летняя девочка смогла выполнить четверной риттбергер и четверной сальхов.

Тренер напомнил, что четверной риттбергер ни разу в истории женского фигурного катания не выполнялся на соревнованиях. На тренировках его может выполнить также Александра Трусова.

Сейчас Софья Самоделкина занимается в московском ЦСКА под руководством Давыдова. Она стала обладательницей главного приза в пятом этапе Кубка России для юниоров. В произвольной программе спортсменка исполнила тройной аксель и четверной сальхов.

В прокат вышел фильм Михаила Локшина "Серебряные коньки".

Фото: Pixabay.com