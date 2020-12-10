В прокат вышел фильм Михаила Локшина "Серебряные коньки"

Режиссер и актеры поделились с Piter.TV подробностями съемочного процесса.

В четверг, 10 декабря, в российский прокат вышел фильм Михаила Локшина "Серебряные коньки". Это сказочная история любви бедного сына фонарщика Матвея и аристократки Алисы. Несмотря на социальное неравенство, молодые люди решают быть вместе и не боятся идти навстречу своей мечте.

Piter.TV побывал на предпремьерном показе фильма, который состоялся в Александринском театре Петербурга 3 декабря. Режиссер Михаил Локшин и исполнители главных ролей – Фёдор Федотов и Соня Присс – рассказали корреспонденту нашего издания о своих персонажах и поделились подробностями съемочного процесса.

"Про Матвея очень люблю рассказывать. Это моя первая роль в большом кино. И моему герою и нашему сценаристу Роману Кантору я очень благодарен за шанс сыграть такую роль. Матвей младше меня, при этом я сам могу многому у него научиться. Это молодой человек, 18-летний парень, простой парень из подворотни с совершенно чистым взглядом на жизнь, чистыми глазами, открытым взором и удивительным благородством в душе. Это очень важно и интересно, находить потом в жизни возможность быть таким же смелым, благородным, как герой на киноэкране. Матвея очень люблю", - рассказал о своем персонаже Фёдор Федотов.

"Алиса, 18 лет, дочь крупного высоко поставленного петербургского чиновника. Такая девочка, которая растет с одним папой, потому что у нее нет мамы, но есть мачеха. Мачеха ее терпеть не может. Девочка родилась раньше своего времени, потому что она сильно опережает в интеллектуальном плане своих сверстниц. Она очень любит науку, хочет учиться в институте, а этого делать нельзя в то время, 1899 год. Она хочет путешествовать по миру, она хочет выйти замуж за того, кого любит, а не за того, кого хочет папенька. Никто не прислушивается к тому, чего хочет она. Поэтому она решает все взять в свои руки и вершить свою судьбу", - описала свою героиню Соня Присс.

Действие в фильме разворачивается в канун 1900 года. Зрителям покажут сказочно-зимний Петербург: заснеженные улицы и заледенелые каналы. Из-за переменчивой погоды в Северной столице большая часть съемок проходила в павильоне.

"Почему-то мы были уверены, что зимой в Питере холодно. Такие впечатления складывались, что с февраля по апрель каналы замерзают. И нас никто не разубедил в этом. И мы надеялись выходить на лед. В итоге пришлось выстроить павильон, в котором закатали льдом как бы петербургский канал. В нем создавали киносредствами зиму. Но где-то 20-25 зимних смен у нас было на натуре. Нам повезло с погодой. Хотя первый месяц пока мы снимали, погоды не было. Февраль, не знаю, кто это помнит, 2019 года был без снега практически, но в марте, как раз наступила зима. И мы успешно поснимали", - рассказал режиссер Михаил Локшин.

Сцены "на натуре" снимались при помощи МЧС и городской администрации. Для того чтобы съемочная группа могла выходить на лед, на него клали настилы. Когда лед растаял, их убрали. Технологию придумали и предложили специалисты Смольного.

По сюжету между главными героями вспыхнула первая любовь. При выборе актеров на роли Матвея и Алисы важным критерием был возраст.

"По истории, это молодые люди, у которых первая любовь. Это предполагает уже достаточно молодых. Хотя у нас не было задачи искать дебютантов. У нас была задача найти правильных героев. И очень прекрасно, что мы нашли их в Петербурге, хотя искали по всей стране и не только. Они (Фёдор и Соня – прим. Ред.) практически первый раз снимались, были перед камерой", - отметил режиссер.

Большинство сцен в фильме герои проводят на льду. Актерам нужно было научиться не просто стоять, но и кататься на старых коньках.

"У меня было 5 пар коньков, в том числе, они были исторические. Это, конечно, другое катание, не то которое я практиковал всю жизнь, будучи хоккеистом. Обычный ботинок, к которому прикреплено лезвие, и оно там чуть-чуть держится. И поэтому, я с большим трепетом вставал на эти коньки. Мало того, что я боялся их сломать, так еще, что угодно можно сломать себе в них, потому что все это очень травматично. В XIX веке на коньках катались только очень смелые люди, как Матвей ", - поделился воспоминаниями актер.

"Когда надеваешь, кажется, что стоишь на ножах. Нога никак не закреплена. Поначалу было сложно, цеплялась за Федю, за своего партнера, который играл Матвея. Потом как-то…когда смена идет 12 часов, забываешь, на чем стоишь, тебе уже все равно", - рассказала Соня Присс.

Съемки фильма закончились задолго до начала пандемии коронавируса. Однако КОВИД успел внести свои коррективы в стадию постпродакшна, пришлось переносить дату премьеры с 3 на 10 декабря.

"Не до конца успели свести музыку и так далее. Мы как раз ее сводили в марте месяце, когда наступила пандемия. Но у нас было достаточно времени до зимы. Поэтому нам повезло! Другим картинам повезло чуть меньше, которые не успели отсняться до пандемии", - заключил Михаил Локшин.

Алёна Зиновьева, Глеб Мазур, Анастасия Князева

Видео: Piter.TV, YouTube / Central Partnership