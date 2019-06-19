В Петербурге прошел предпремьерный показ фильма "Серебряные коньки"

Piter.TV пообщался с режиссером и исполнителями главных ролей.

В четверг, 3 декабря, в Александринском театре Петербурга прошел предпремьерный показ фильма Михаила Локшина "Серебряные коньки". Это сказочная история любви сына бедного фонарщика Матвея и аристократки Алисы.

Мальчик – сын фонарщика из петербургских трущоб конца XIX века – влюбляется в аристократическую девушку, не совсем обычную, которая не хочет жить скучной аристократической жизнью, мечтает о более светлом обществе и учебе. Они находят друг друга в мире, который из-за своего социального устройства и неравенства, не предполагает их взаимоотношений. Михаил Локшин, режиссер фильма "Серебряные коньки"

Главные роли в фильме исполнили актеры Фёдор Федотов и Соня Присс. Эта работа стала для них дебютом в полнометражном кино.

Я почти не спал, но потом я пришел на площадку, понял что все - эмоции остаются дома, а сейчас начинается работа, причем очень интересная. Фёдор Федотов, исполнитель роли Матвея

В большом кино, как оказалось, все очень сильно отличается от сериальной съемочной жизни. Круто очень все. Повезло попасть в такой проект, я благодарна судьбе, у меня нет слов. Соня Присс – исполнительница роли Алисы

Съемки длились в течение четырех месяцев. Одним из главных действующих лиц стал Петербург.

С февраля по май мы снимали. Зимой снимали, в том числе, на зимней натуре – и в Кронштадте, и на Финском заливе, снимали на замершей Неве, нам повезло несколько дней. Вы увидите это в картине. Это уникальные кадры. И дальше, когда зима закончилась, мы перешли в интерьеры, снимали множество прекрасных питерских интерьеров, которые, на самом деле, сложно найти в мире такие прекрасные. Михаил Локшин, режиссер фильма "Серебряные коньки"

Предпремьерный показ посетили актеры фильма Алексей Гуськов, Кирилл Зайцев, Александра Ревенко и Юрий Колокольников. Гостями мероприятия стали Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Аглая Тарасова и другие знаменитости. Фильм "Серебряные коньки" выйдет в широкий прокат 10 декабря.

Алёна Зиновьева, Глеб Мазур, Никита Попов, Анастасия Князева

Видео: Piter.TV, YouTube / Central Partnership