Петербургский актёр Федор Федотов стал победителем "Ледникового периода"

На третьем месте впервые в истории "Ледникового периода" оказались три пары.

Петербургский актер Федор Федотов и фигуристка Татьяна Волосожар стали победителями восьмого сезона шоу "Ледниковый период".

Исполнитель главной роли в фильме "Серебряные коньки" и олимпийская чемпионка обошли фигуристку Татьяну Тотьмянину и актера Ивана Колесникова, которые заняли второе место.

На третьем месте впервые в истории "Ледникового периода" оказались три пары. Это фигуристка Оксана Домнина и актер Кирилл, фигурист Александр Энберт и актриса Агата Муцениеце, фигуристка Евгения Медведева и TikTok-блогер Даня Милохин.

В начале этого года Netflix приобрела права на российский фильм "Серебряные коньки".

Фото: Instagram / @fed_fed23 (Антонина Кирнос)