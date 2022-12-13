"Первый канал" показал последнее выступление Романа Костомарова на шоу "Ледниковый период"

Танец на льду показан в рамках программы "Снова вместе".

"Первый канал" показал в эфире последнее выступление Романа Костомарова на шоу "Ледниковый период". Спортсмен выступал совместно с российской актрисой и телеведущей Валерией Ланской под трек Exogenesis: Symphony, Part 3: Redemption от музыкального коллектива Muse. Программа была приурочена к проекту "Снова вместе". В настоящее время олимпийский чемпион по фигурному катанию находится в больнице в Коммунарке. Пациент находится там с 10 января, ему понадобилось введение в искуственную кому. Согласно имеющейся информации, состояние здоровья россиянина остается крайне тяжелым. Медики фиксируют прогрессию двусторонней пневмонии, а также возможные осложнения на сердце, дыхательная недостаточность. В СМИ просочились слухи о возможной ампутации конечностей спортсмена. По словам заслуженного тренера Советского Союза Татьяны Тарасовой, Роману Костомарову понемногу становится лучше.

Отец Романа Костомарова рассказал о состоянии сына.

Фото и видео: YouTube / Спорт, движение, здоровье