Отец Романа Костомарова рассказал о состоянии сына

Семья фигуриста продолжает надеяться на лучшее.

Состояние фигуриста Романа Костомарова, который был госпитализирован 10 января, остаётся стабильным. Об этом телеканалу "360" сообщил отец спортсмена Сергей Костомаров.

Оксана (супруга фигуриста, — прим. ред.) говорит [о его состоянии]: стабильно нормально. Его отключают от ИВЛ, потом снова подключают. Бывает так, что что-то плохо, а потом раз — улучшилось. Сергей Костомаров, отец Романа Костомарова

Также собеседник телеканала отметил, что пока не виделся с сыном. Вся семья спортсмена надеется на лучший исход. По данным источника "РБК Спорт", лечащие врачи Костомарова оценивают положительную динамику в его состоянии и анализах.

При госпитализации Костомаров находился в тяжёлом состоянии. На время его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Ранее композитор Дунаев рассказал подробности о состоянии Николая Дроздова.

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков