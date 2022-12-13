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Композитор Дунаев рассказал подробности о состоянии Николая Дроздова
Сегодня, 12:54
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Композитор Дунаев рассказал подробности о состоянии Николая Дроздова

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В палате с телеведущим постоянно находится его дочь.

Путешественник и телеведущий Николай Дроздов, продолжает успешное восстановление в реанимации после перелома рёбер. Об этом телеканалу "360" рассказал композитор и певец Дмитрий Дунаев.

Вечером в воскресенье его супруга общалась с Николаем, все нормально. Находится в палате, ребра заживают, все-таки 85 лет уже. Хоть он и вечно молодой, но кости дают о себе знать. Процесс заживления будет идти чуть подольше.

Дмитрий Дунаев, композитор, певец

Также собеседник издания отметил, что с Дроздовым в палате постоянно находится дочь. Напомним, что 85-летнего телеведущего госпитализировали после неудачного падения. Дроздов упал на выходе из автомобиля и получил переломы 8-ми рёбер: изначально он не хотел ехать в больницу, однако через несколько дней его состояние ухудшилось. 

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Теги: николай дроздов, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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