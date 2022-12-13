Композитор Дунаев рассказал подробности о состоянии Николая Дроздова

В палате с телеведущим постоянно находится его дочь.

Путешественник и телеведущий Николай Дроздов, продолжает успешное восстановление в реанимации после перелома рёбер. Об этом телеканалу "360" рассказал композитор и певец Дмитрий Дунаев.

Вечером в воскресенье его супруга общалась с Николаем, все нормально. Находится в палате, ребра заживают, все-таки 85 лет уже. Хоть он и вечно молодой, но кости дают о себе знать. Процесс заживления будет идти чуть подольше. Дмитрий Дунаев, композитор, певец

Также собеседник издания отметил, что с Дроздовым в палате постоянно находится дочь. Напомним, что 85-летнего телеведущего госпитализировали после неудачного падения. Дроздов упал на выходе из автомобиля и получил переломы 8-ми рёбер: изначально он не хотел ехать в больницу, однако через несколько дней его состояние ухудшилось.

Фото: РИА Новости / Илья Питалев