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Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Сегодня, 12:44
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Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер

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85-летний телеведущий неудачно упал на улице, когда возвращался с работы в МГУ.

Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на художника Константина Мирошника.

85-летний Дроздов неудачно упал на улице, когда возвращался с работы в МГУ. Его госпитализировали с переломами восьми ребер. По словам Мирошника, телеведущий не унывает и держится молодцом.

Также сообщается, что Дроздов идет на поправку. Его перевели из реанимации в отдельную палату. В больнице с ним находится дочка.

Ранее Путин заявил, что Россия не будет жить без мировой культуры.

Фото: Telegram / Дроздов Николай Николаевич

Теги: больница, николай дроздов, перелом ребер
Категории: Лента новостей, Новости России,

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