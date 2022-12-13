Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на художника Константина Мирошника.
85-летний Дроздов неудачно упал на улице, когда возвращался с работы в МГУ. Его госпитализировали с переломами восьми ребер. По словам Мирошника, телеведущий не унывает и держится молодцом.
Также сообщается, что Дроздов идет на поправку. Его перевели из реанимации в отдельную палату. В больнице с ним находится дочка.
Ранее Путин заявил, что Россия не будет жить без мировой культуры.
Фото: Telegram / Дроздов Николай Николаевич
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