Россия не будет жить без мировой культуры, заявил Путин

Глава РФ прокомментировал студентам западную "культуры отмены".

Россия не будет жить без мировой культуры. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед студентами. Политик напомнил молодым людям о том, что страны коллективного Запада решили "отменить" наследие музыканта Петра Чайковского и других деятелей.В ответ на эту политику руководство Кремля не будет принимать аналогичные меры в отношении иностранных культурных деятелей.

Мы никогда не додумывались до того, чтобы отменить Бетховена или Баха, или О. Генри и так далее, а там додумались до того, чтобы отменить Чайковского. Ну пускай они живут без Чайковского, и без Достоевского, и Толстого, а мы без мировой классики жить не будем. Владимир Путин, президент РФ

Путин: нужно развивать туристические маршруты Курильских островов, Камчатки и Приморья.

Фото и видео: Kremlin.ru