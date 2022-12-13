Россия не будет жить без мировой культуры, заявил Путин

Россия не будет жить без мировой культуры. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед студентами. Политик напомнил молодым людям о том, что страны коллективного Запада решили "отменить" наследие музыканта Петра Чайковского и других деятелей.В ответ на эту политику руководство Кремля не будет принимать аналогичные меры в отношении иностранных культурных деятелей.
Мы никогда не додумывались до того, чтобы отменить Бетховена или Баха, или О. Генри и так далее, а там додумались до того, чтобы отменить Чайковского. Ну пускай они живут без Чайковского, и без Достоевского, и Толстого, а мы без мировой классики жить не будем.
Владимир Путин, президент РФ
Путин: нужно развивать туристические маршруты Курильских островов, Камчатки и Приморья.
Фото и видео: Kremlin.ru
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