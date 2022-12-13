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Путин: нужно развивать туристические маршруты Курильских островов, Камчатки и Приморья

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Глава РФ заслушал доклад Александра Козлова.

Путин: нужно развивать туристические маршруты Курильских островов, Камчатки и Приморья. В ходе правительственного совещания глава государства объяснил коллегам, что важно развивать направления отдыха на Курилах, Камчатке, Приморье, где располагаются уникальные природные маршруты.

Это уникальные маршруты, в прямом смысле этого слова, очень интересные, захватывающие, я бы сказал, и ни с чем не сравнимые.

Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны напомнил, что необходимое внимание требуется также уделить "разумеется развитию этого туристического направления. Глава Минприроды Александр Козлов пояснил, что на Курилах и Приморском крае, Курилах находится десять заповедных зон. В этот перечень попали два национальных парка. Речь идет о "Земле леопарда" и "Берингии", а также о восьми заповедниках: Сихотэ-Алинский, Уссурийский, Курильский, Кроноцкий, заповедники "Кедровая падь", "Малые Курилы", "Остров Врангеля" и Дальневосточный морской.

Путин посетил кластер "Ломоносов" центра МГУ "Воробьевы горы".

Фото и видео: Правительство России

Теги: владимир путин, камчатка, курильские острова, приморье, примоский край, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Rambovski6119
Сегодня 16:41

За цену только авиабилета на Камчатку и обратно можно хорошо отдохнуть пару недель в Турции.

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