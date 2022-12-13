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Путин посетил кластер "Ломоносов" центра МГУ "Воробьевы горы"

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Главу государства сопровождают мэр Москвы и ректор МГУ.

Президент России Владимир Путин посетил кластер "Ломоносов" центра МГУ "Воробьевы горы". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главу государства сопровождают мэр Москвы Сергей Собянин и ректор МГУ Виктор Садовничий. Путин проведет встречу со студентами в честь дня студента, который отмечается 25 января.

Президенту покажут интерактивный макет Центра и проекты резидентов кластера "Ломоносов", а также ход строительства образовательного кластера Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".

Ранее Путин назвал российские силы ПВО одними из лучших в мире.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, воробьевы горы, кластер ломоносов, мгу, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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