Глава РФ рассказал о надежности и современности отечественных систем противовоздушной обороны.

Российский президент Владимир Путин назвал отечественные противовоздушные силы одними из лучших на планете. Такое мнение глава государства сделал в ходе рабочей встречи с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Политик высоко оценил боеготовность и практическую боевую работу ПВО. Он пояснил, что производство таких ракет в стране можно сопоставить с мировыми объемами.

То, что США производят, скажем, ракеты системы Patriot — у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Даже больше, чем в три раза. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны пояснил, что российские средства ПВО разного назначения в целом, а также производство сопоставимо с глобальными объемами. Сами системы Владимир Путин считает надежными и современными. Он полагает, что ПВо работают исправно и выполняют задачи.

Путин заявил, что Россия не запрещает и не ограничивает импорт лекарств в РФ.

Фото и видео: Kremlin.ru