  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:15
132
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин заявил, что Россия не запрещает и не ограничивает импорт лекарств в РФ

0 0

Глава РФ рассказал о необходимости проводить исследования в области фармацевтики.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что страна не запрещает и не ограничивает импорт иностранных лекарств на свою территорию. Об этом глава государства рассказал чиновникам на правительственном совещании. Политик отметил, что многие зарубежные компании продолжили работу в РФ в привычном режиме в области фармацевтики.

Мы не запрещаем импорт, не ограничиваем его, мы работаем с иностранными производителями, которые традиционно работают на нашем рынке.

Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны добавил, что некоторые иностранные поставщики приостановили исследования по лекарствам. По мнению российского президента, отечественным специалистам требуется наращивать свои усилия по направлению в сфере здравоохранения.

Путин отметил роль и значение учительского труда.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, импорт, лекарства, минпромторг, фармацевтика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии