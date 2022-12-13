Путин заявил, что Россия не запрещает и не ограничивает импорт лекарств в РФ

Глава РФ рассказал о необходимости проводить исследования в области фармацевтики.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что страна не запрещает и не ограничивает импорт иностранных лекарств на свою территорию. Об этом глава государства рассказал чиновникам на правительственном совещании. Политик отметил, что многие зарубежные компании продолжили работу в РФ в привычном режиме в области фармацевтики.

Мы не запрещаем импорт, не ограничиваем его, мы работаем с иностранными производителями, которые традиционно работают на нашем рынке. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны добавил, что некоторые иностранные поставщики приостановили исследования по лекарствам. По мнению российского президента, отечественным специалистам требуется наращивать свои усилия по направлению в сфере здравоохранения.

Путин отметил роль и значение учительского труда.

Фото и видео: Kremlin.ru