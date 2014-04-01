Netflix приобрела права на российский фильм "Серебряные коньки"

Кинокартину переведут на несколько десятков иностранных языков.

Американская компания Netflix приобрела права на российскую историческую драму "Серебряные коньки" режиссёра Михаила Локшина. Об этом на церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения, где ленту признали лучшим полнометражным художественным фильмом года, рассказал продюсер Рафаел Минасбекян.

Мы разделили риски, когда исполнители главных ролей и режиссер — дебютанты, но риск оправдался. Рафаел Минасбекян, продюсер

Фильм "Серебряные коньки" станет первой российской лентой, которая будет показана под брендом Netflix Originals. Кинокартину переведут на несколько десятков иностранных языков. Стоимость сделки не разглашается.

Съёмки фильма проходили в Петербурге и Ленобласти – Кронштадте, Гатчине и Всеволожске. В фильме показана история любви сына фонарщика и дочери крупного сановника.

Фото: кадр из фильма "Серебряные коньки"