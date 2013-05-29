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Появились новые кадры со съемок фильма "Воланд" Михаила Локшина
Сегодня, 14:06
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Появились новые кадры со съемок фильма "Воланд" Михаила Локшина

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Премьера запланирована на конец 2022 года.

Портал "Кинопоиск" опубликовал новые снимки со съемок фильма "Воланд" режиссера Михаила Локшина ("Серебряные коньки"). Сюжет картины основан на романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

На кадрах можно увидеть Юрия Колокольникова в образе Коровьева, Азазелло играет Алексей Розин, Геллу – Полина Ауг, Бездомного – Данил Стеклов. Также в фильме снимаются Евгений Князев (Берлиоз), Алексей Гуськов (Майгель), Александр Яценко (Алоизий). Марат Башаров перевоплотился в Лиходеева, а Игорь Верник – в Бенгальского, Дмитрий Лысенков сыграл Латунского.

На роль Маргариты в новой экранизации романа Булгакова выбрали Юлию Снигирь, Мастера – Евгения Цыганова. Воланда играет немецкий актер Аугуст Диль.

По сюжету творчество Мастера начинают запрещать (подобно Булгакову). Он становится в своем роде изгоем. Однако писатель встречает музу и берется за роман "Мастер и Маргарита". Он вписывает в текст персонажей, которые окружают его в жизни. Таким образом, в фильме будут два мира – реальный и фантасмагоричный.

Любовная линия в фильме Локшина будет центральной. Однако сохранится и иудейская линия. Премьера запланирована на конец 2022 года.

Ранее мы писали, что фильм "Не время умирать" собрал за две недели более 300 млн долларов.

Фото: Instagram / kinopoisk

Теги: воланд, михаил локшин
Категории: Лента новостей,

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enidors
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