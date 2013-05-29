Появились новые кадры со съемок фильма "Воланд" Михаила Локшина

Портал "Кинопоиск" опубликовал новые снимки со съемок фильма "Воланд" режиссера Михаила Локшина ("Серебряные коньки"). Сюжет картины основан на романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
На кадрах можно увидеть Юрия Колокольникова в образе Коровьева, Азазелло играет Алексей Розин, Геллу – Полина Ауг, Бездомного – Данил Стеклов. Также в фильме снимаются Евгений Князев (Берлиоз), Алексей Гуськов (Майгель), Александр Яценко (Алоизий). Марат Башаров перевоплотился в Лиходеева, а Игорь Верник – в Бенгальского, Дмитрий Лысенков сыграл Латунского.
На роль Маргариты в новой экранизации романа Булгакова выбрали Юлию Снигирь, Мастера – Евгения Цыганова. Воланда играет немецкий актер Аугуст Диль.
По сюжету творчество Мастера начинают запрещать (подобно Булгакову). Он становится в своем роде изгоем. Однако писатель встречает музу и берется за роман "Мастер и Маргарита". Он вписывает в текст персонажей, которые окружают его в жизни. Таким образом, в фильме будут два мира – реальный и фантасмагоричный.
Любовная линия в фильме Локшина будет центральной. Однако сохранится и иудейская линия. Премьера запланирована на конец 2022 года.
Ранее мы писали, что фильм "Не время умирать" собрал за две недели более 300 млн долларов.
Фото: Instagram / kinopoisk
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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