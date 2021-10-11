Фильм "Не время умирать" собрал за две недели более 300 млн долларов

Однако эксперты ожидали больше.

За две недели проката 25-й фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать" собрал 313,3 млн долларов. При этом ожидания аналитиков были выше и больше.

В частности, в США за стартовые выходные агент 007 "немного недобрал". Ожидалось, что картина соберет 60 млн долларов, в итоге у фильма – 57 млн. По словам экспертов, "Не время умирать" имеет второй худший старт для бондианы с участием Дэниэла Крэйга после "Казино Рояль".

Лидером по сборам в первый уикенд остается "Скайфолл" (2012). За премьерные выходные он заработал 88,4 млн долларов. Далее идут "Спектр" (70 млн долларов) и "Квант милосердия" (67,5 млн долларов).

При этом в России "Не время умирать" должен стать самым кассовым "Бондом" в истории. Но пока не понятно, сможет ли он побить кассу предыдущего "007: Спектр" со сборами 64 млн долларов. Главной проблемой для "Бонда" в России стало соседство с "Веномом".

По сюжету Джеймс Бонд уходит в отставку и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Однако все меняется с появлением на острове старого друга из ЦРУ Феликса Лейтера. Он просит агента 007 о помощи – спасти похищенного ученого. Эта миссия оказалась опаснее, чем думали герои изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием.

Ранее актер Бен Уишоу предложил отдать роль Джеймса Бонда гомосексуалисту.

Видео: YouTube / Universal Pictures Russia