Актер Бен Уишоу предложил отдать роль Джеймса Бонда гомосексуалисту

Он считает, что такой шаг стал бы знаком прогресса в киноиндустрии.

Британский актер, звезда фильмов о Джеймсе Бонде Бен Уишоу предложил отдать роль агента 007 гомосексуалисту. Об этом сообщило издание Attitude.

По мнению Уишоу, такой шаг стал бы знаком прогресса в киноиндустрии. Он уверен, что в современном мире каждый может играть кого угодно. Уишоу считает, что при выборе актера на роль сексуальная ориентация не должна иметь значения.

Думаю, это был бы настоящий прогресс. Отметил актер

Он также заявил, что сегодня в Великобритании не так много актеров-геев. Уишоу считает, что на роль следующего Джеймса Бонда отлично подошли бы Люк Эванс и Джонатан Бэйли.

Ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон побывали на премьере фильма "Не время умирать" в Лондоне.

Фото: Instagram / benwhishaw