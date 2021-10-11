Актер "Гарри Поттера" Майкл Бирн умер в 82 года

Актер сыграл пожилого Геллерта Грин‑де‑Вальда в фильме "Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 1".

Британский актер Майкл Бирн, получивший известность благодаря ролям в фильмах о Гарри Поттере и Джеймсе Бонде, умер на 83-м году жизни. Об этом сообщило издание The Guardian.

В некрологе отметили, что Брин ушел из жизни 20 июня. Причина смерти не называлась. У кинозвезды остались бывшая супруга, которая заботилась о нем в последние дни жизни, две дочери и трое внуков.

Майкл Бирн родился 7 ноября 1943 года в Лондоне. Свой творческий путь он начал на сцене Национального театра Лоуренса. Кстати, актер играл в театре даже будучи в пожилом возрасте — в 2019 году он вышел на сцену Королевского театра Бата в спектакле "Дядя Ваня".

Также Бирн активно снимался в кино. Зрители знают его по роли пожилого Геллерта Грин‑де‑Вальда в картине "Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 1", солдата Смайта в фильме Мела Гибсона "Храброе сердце" и доктора Фредерика Чилтона в триллере "Молчание ягнят". Еще одной известной работой Майкла Бирна стала роль в 18 части бондианы "Завтра не умрёт никогда",

Ранее мы сообщали, что умерла американская актриса Дэйви Чейз, известная ролями в фильмах "Звонок" и "Донни Дарко".

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