В прокат вышел новый фильм про Джеймса Бонда "Не время умирать"

Главную роль в последний раз исполнил Дэниел Крэйг.

В четверг, 7 октября, в российских кинотеатрах состоялась премьера 25-й части фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Роль агента 007 в последний раз исполнил Дэниел Крэйг.

По сюжету, Джеймс Бонд уходит в отставку и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Однако все меняется с появлением на острове старого друга из ЦРУ Феликса Лейтера. Он просит агента 007 о помощи – спасти похищенного ученого. Эта миссия оказалась опаснее, чем думали герои изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием.

Крэйг исполнял роль Джеймса Бонда в пяти фильмах на протяжении 15 лет. Поиски нового актера для этой роли начнутся в 2022 году. В частности, создатели фильма думают над тем, чтобы пригласить на роль агента 007 женщину. Однако сам Крэйг против этой идеи.

Ранее актер Бен Уишоу предложил отдать роль Джеймса Бонда гомосексуалисту.

Видео: YouTube / Universal Pictures Russia