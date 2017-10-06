Дэниэл Крейг выступил против того, чтобы Джеймса Бонда играла женщина

7 октября на экраны выйдет новый фильм о легендарном шпионе, в котором актер предстанет в образе Бонда в последний раз.

Знаменитый голливудский актер Дэниел Крейг рассказал, что думает о женщине в образе Джеймса Бонда. В интервью для Radio Times он выступил против этой идеи.

Крейг заявил, что актрисам не нужно играть Бонда. Он считает, что для женщин должны придумывать такие же хорошие роли, как эта, но другие.

Премьера нового фильма о легендарном шпионе состоится в российском прокате 7 октября. Картина под названием "Не время умирать" станет 25-й во франшизе. Крейг исполнит Джеймса Бонда в пятый и последний раз.

Известно, что в новом фильме одного из агентов британской разведки сыграла женщина. Участие актрисы в проекте вызвало немало слухов. Некоторые считают, что эта героиня станет преемницей Джеймса Бонда.

Ранее мы писали, что Дэниел Крейг стал самым высокооплачиваемым актером Голливуда.

Фото: Instagram / danielcraigofficialfans