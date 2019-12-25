Дэниел Крейг стал самым высокооплачиваемым актером Голливуда

Ему перечислили 100 млн долларов за съемки в двух частях фильма "Достать ножи".

Издание Variety составило список голливудских актеров с самыми большими гонорарами в 2021 году. Первое место занял Дэниел Крейг, которому перечислили 100 млн долларов за съемки в двух частях фильма "Достать ножи".

На втором месте оказался Дуэйн Джонсон. После съемок в приключенческой комедии "Красная единица" он получит 50 млн долларов. Тройку лидеров замкнул Уилл Смит, которому должны заплатить 40 млн долларов за "Короля Ричарда". Вместе с ним Дэнзел Вашингтон с той же суммой за "Дьявола в деталях". В топ-5 также попал Леонардо Ди Каприо, получивший 30 млн долларов за комедию "Не смотри вверх".

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Фото: Instagram / danielcraigofficialfans