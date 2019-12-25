Актрисы из "Игры престолов" рассказали о самых травмирующих сценах

Одна из них разыгралась в финале пятого сезона.

Актрисы Лина Хиди и Ханна Уэддингем, исполнившие роли королевы Серсеи и септы Юнеллы в сериале "Игра престолов", рассказали о самых неприятных сценах с их участием. Одну из них зрители могли видеть в финале пятого сезона, пишет Entertainment Weekly.

В одном из эпизодов Юнелла гонит обстриженную и голую Серсею. Героиня Хиди идет по улице, пока персонаж Уэддингем кричит ей в след "Позор!", а горожане обливают Серсею помоями. Лина Хиди призналась, что ей было жутко сниматься в обнаженном виде перед съемочной группой и массовкой в течение двух дней.

Еще более дискомфортной оказалась сцена в шестом сезоне. В нем Серсея мстит Юнелле, истязая ту в подземелье. Уэддингем рассказала, что съемки проходили без использования компьютерной графики.

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Фото: кадр из сериала "Игра престолов"