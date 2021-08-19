В России состоялась премьера боевика "Кодекс киллера"

Главную роль исполнила Мэгги Кью. Режиссером выступил Мартин Кэмпбелл.

В четверг, 19 августа, в российский прокат вышел боевик режиссера Мартина Кэмпбелла "Кодекс киллера". Главную роль исполнила Мэгги Кью.

С самого детства Анна знает, как убивать, и со временем именно это становится ее ремеслом. В своем деле Анна – профессионал, так как обучалась у лучших наемников. После смерти наставника ассасины выходят на тропу войны. Девушка, обученная различным видам единоборства, готова принять вызов. В ее арсенале не только ножи и оружие, но и искусство соблазнения.

Кроме Мэгги Кью в фильме также сыграли Сэмюэл Л. Джексон, Майкл Китон, Патрик Малахайд и др.

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Видео: YouTube / HD Трейлеры