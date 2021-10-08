Продюсеры бондианы рассказали о съемках сцены с танком в Петербурге

Ее снимали для фильма "Золотой глаз" с Пирсом Броснаном в главной роли.

Продюсеры серии фильмов о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон в беседе с "Лентой.ру" рассказали о съемках сцены с танками на улицах Петербурга. Ее можно увидеть в 17-м фильме бондианы "Золотой глаз".

По сюжету Джеймс Бонд (Пирс Броснан) отправляется в Россию на поиски террористов, захвативших управление новым секретным оружейным комплексом "Золотой глаз". С помощью этого оружия можно уничтожить любое компьютерное оборудование. В руках злодеев оно превращается в мощнейший инструмент давления на правительства экономически развитых государств.

Во время этой опасной миссии Бонду приходится летать на вертолете-невидимке, взрывать бронепоезд и совершить уникальную поездку на танке по историческому центру Петербурга.

Майкл Дж. Уилсон заявил, что это были "фантастические сцены".

А что вы хотите? Это были девяностые, и тогда от бондианы требовалась определенная гротескная чрезмерность. Отметила Барбара Брокколи

В четверг, 7 октября, в российский прокат вышла 25-я часть фильма об агенте 007 "Не время умирать". Главную роль в пятый и последний раз сыграл Дэниел Крейг.

Видео: YouTube / James Bond 007