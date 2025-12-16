Умерла актриса из фильма ужасов "Звонок" Дэйви Чейз

Перед смертью звезда хоррора жила на улице и весила 34 кг.

Американская актриса Дэйви Чейз, известная ролями в фильмах "Звонок" и "Донни Дарко", скончалась в возрасте 35 лет. Причиной смерти стал менингит и заражение крови, сообщило издание TMZ.

По данным издания, в начале июня Дэйви Чейз попала в больницу из-за истощения. Врачи диагностировали у нее менингит и заражение крови, которое спровоцировало септический шок. Организм женщины не справился с болезнью.

Выяснилось, что последнее время актриса жила в трущобах Лос-Анджелеса в палатке. Когда семья хотела отправить Чейз в реабилитационный центр в Коста-Рике, она отказалась и стала скрываться от близких. Как выяснилось, перед самой смертью актриса попала в клинику с жутким истощением. Её вес едва достигал 34 килограммов.

Дэйви Чейз родилась 24 июля 1990 года в Лас-Вегасе. В семь лет она снялась в рекламном ролике для Campbell"s Soup, после этого ей предложили главную роль в мюзикле "Юта!".

Популярность Чейз принесла роль в фильме ужасов "Звонок" 2002 года, где она сыграла призрака Самару Морган. За эту роль актриса получила премию MTV Movie Award в номинации "Лучшая злодейка".

Также Дэйви Чейз подарила голос Лило в диснеевском мультфильме "Лило и Стич" и в его продолжениях. Кроме того, она озвучивала мультипликационный фильм Хаяо Миядзаки "Унесенные призраками".

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Фото: Magnific