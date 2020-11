Съемки пятой части франшизы "Крик" официально завершены

Премьера хоррора запланирована на 13 января 2022 года.

В четверг, 19 ноября, стало известно о том, что съемки пятой части фильма "Крик" официально завершены. Об этом сообщает портал We Got This Covered.

В настоящий момент кинолента проходит постпродакшн. За постановку фильма ужасов отвечал Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт.

Главные роли в киноленте исполнят Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт. Также к актерскому составу присоединились Джек Куэйд, Дженна Ортега и Мелисса Баррера.

Фото:кадр из фильма