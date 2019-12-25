Съемки пятой части франшизы "Крик" официально завершены

В четверг, 19 ноября, стало известно о том, что съемки пятой части фильма "Крик" официально завершены. Об этом сообщает портал We Got This Covered.
В настоящий момент кинолента проходит постпродакшн. За постановку фильма ужасов отвечал Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт.
Главные роли в киноленте исполнят Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт. Также к актерскому составу присоединились Джек Куэйд, Дженна Ортега и Мелисса Баррера.
Ранее мы сообщали о том, что вышел первый трейлер драмы "Фрагменты женщины" с Шайей ЛаБафом.
Фото:кадр из фильма
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