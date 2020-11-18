Вышел первый трейлер драмы "Фрагменты женщины" с Шайей ЛаБафом

Премьера фильма пройдет на Netflix 7 января.

В среду, 18 ноября, стало известно о том, что в сети появился трейлер драмы "Фрагменты женщины" с Шайей ЛаБафом. Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix Russia.

Картина основана на одноименном спектакле. По сюжету при родах девушка теряет ребенка. Главная героиня пытается справиться с горем и не разрушить при этом отношений с мужем и мамой. Главные роли получили Шайя ЛаБаф и Ванесса Кирби.

Кинолентв Корнела Мундруцо была представлена на прошедшем Венецианском кинофестивале.

Премьера фильма пройдет на Netflix 7 января.

Ранее мы сообщали о том, что Тарантино напишет книгу-продолжение киноленты "Однажды в Голливуде".

Видео:Netflix Russia/YT