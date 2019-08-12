Тарантино напишет книгу-продолжение киноленты "Однажды в Голливуде"

В среду, 18 ноября, стало известно о том, что Квентин Тарантино напишет две книги, которые выпустит летом издательство Harper. Об этом это сообщает Deadline.
В романе пойдет речь о событиях, произошедших до действия картины. Известно, что книга выйдет в электронном и печатном виде.
Также Тарантино намерен создать нон-фикшен-книгу о кино "Cinema Speculation". Она станет "глубоким погружением в кино 1970-х годов".
Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер отреставрированной версии "Крестный отец 3".
Видео:Sony Pictures Entertainment/YT
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