Тарантино напишет книгу-продолжение киноленты "Однажды в Голливуде"

Кроме того, режиссер создаст нон-фикшен-книгу о кино.

В среду, 18 ноября, стало известно о том, что Квентин Тарантино напишет две книги, которые выпустит летом издательство Harper. Об этом это сообщает Deadline.

В романе пойдет речь о событиях, произошедших до действия картины. Известно, что книга выйдет в электронном и печатном виде.

Также Тарантино намерен создать нон-фикшен-книгу о кино "Cinema Speculation". Она станет "глубоким погружением в кино 1970-х годов".

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер отреставрированной версии "Крестный отец 3".

Видео:Sony Pictures Entertainment/YT