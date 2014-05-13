Вышел финальный трейлер фильма "Веном: Последний танец" с Томом Харди

Релиз ленты намечен на 25 октября.

Компания Sony Pictures Entertainment опубликовала в социальных сетях финальный трейлер фильма "Веном: Последний танец" (Venom: The Last Dance). В ролик вошло множество фрагментов из фильма, включая драматичные, полные экшена и комедийные моменты, связанные с взаимоотношениями персонажа Эдди Брока (Том Харди) и его симбиота. Официальная премьера картины запланирована на 25 октября. В боевике помимо Тома Харди в актерском составе также заявлены Чиветел Эджиофор, Джуно Темпл, Рис Иванс, Пегги Лу, Аланна Юбак и Стивен Грэм. Режиссёром и соавтором сценария для проекта стала Keлли Mapceл. По сюжету фильма, на Землю прибывают еще больше симбиотов. Они открывают охоту на Венома, так как что черно-белая слизь с характером скрывает некий секрет.

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Фото и видео: Вконтакте / Игромания Кино