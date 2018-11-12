Вышел трейлер мультфильма GOAT

Мировая премьера состоится 13 февраля 2026 года.

Студия Sony Pictures Animation представила первый трейлер мультфильма GOAT. Режиссером картины выступил Тайри Диллихей.

В центре сюжета окажется козленок по имени Уилл, который мечтает добиться успеха в роарболе. Это жестокий вид спорта в мире зверей. Получив шанс попасть в лигу профессионалов, герой сталкивается с недоверием от партнеров по команде из-за своего роста.

Роли озвучили Дженнифер Хадсон, Аарон Пьер и Джелли Ролл. Мировая премьера состоится 13 февраля 2026 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер мультфильма "Зверополис 2".

Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment