Фильм выходит в ограниченный прокат в США 4 декабря.

В среду, 18 ноября, в сети появился трейлер отреставрированной версии "Крестный отец 3". Ролик опубликован на YouTube-канале Paramount Pictures.

Известно, что специалисты провели покадровую реставрацию. Удалось улучшить не только качество изображения, но и качество звука. Кроме того, Коппола изменил начало фильма и его финал. Отмечается, что постановщик лично контролировал работу над реставрацией.

Фильм выходит в ограниченный прокат в США 4 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер мультфильма "Бэтмен: Душа дракона".

Видео:Paramount Pictures/YT