В среду, 18 ноября, в сети появился трейлер отреставрированной версии "Крестный отец 3". Ролик опубликован на YouTube-канале Paramount Pictures.
Известно, что специалисты провели покадровую реставрацию. Удалось улучшить не только качество изображения, но и качество звука. Кроме того, Коппола изменил начало фильма и его финал. Отмечается, что постановщик лично контролировал работу над реставрацией.
Фильм выходит в ограниченный прокат в США 4 декабря.
Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер мультфильма "Бэтмен: Душа дракона".
Видео:Paramount Pictures/YT
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