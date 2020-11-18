Опубликован трейлер мультфильма "Бэтмен: Душа дракона"

Сценарий для анимационной ленты написал Джереми Адамс.

В среду, 18 ноября, в сети появился трейлер мультфильма "Бэтмен: Душа дракона". Трейлер опубликован на YouTube-канале IGN.

В сюжете противостояние супергероя и фанатиков из таинственного культа Кобры. Действие мультфильма происходит в 1970-х годах. Брюсу Уэйну будут помогать мастера восточных единоборств Леди Шива, Бен "Бронзовый тигр" Тернер, Ричард Дракон и их учитель О-сенсей.

Известно, что сценарий для мультфильма написал Джереми Адамс.

Ранее мы сообщали о том, что Зак Снайдер опубликовал чёрно-белый трейлер "Лиги справедливости".

Видео:IGN/YT