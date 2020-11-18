Зак Снайдер опубликовал чёрно-белый трейлер "Лиги справедливости"

Фильм выйдет в 4 частях на HBO Max в 2021 году.

В среду, 18 ноября, стало известно о том, что в сети появился новый трейлер режиссерской версии "Лиги Справедливости". Ролик опубликован в Twitter-аккаунте Зака Снайдера.

Хронометраж режиссерской ленты составит около 4 часов. В фильме покажут сцены, вырезанные после ухода Снайдера с поста режиссера в 2017 году. Также режиссер снял дополнительные эпизоды этой осенью.

Фильм выйдет в 4 частях на HBO Max в 2021 году.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован тизер новой экранизации "Противостояния" Стивена Кинга.

Видео:Zack Snyder/Twitter