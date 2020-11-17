Опубликован тизер новой экранизации "Противостояния" Стивена Кинга

Премьера сериала состоится 17 декабря.

Во вторник, 17 ноября, в сети появился тизер новой экранизации "Противостояния" Стивена Кинга. Ролик опубликован на YouTube-канале CBS All Access.

По сюжету смертельный вирус убивает 99% населения Земли, а таинственный Черный человек, посланник дьявола собирает вокруг себя остатки человечества. В сериале появятся Александр Скарсгард, Вупи Голдберг, Джеймс Марсден, Нат Вулф и Эмбер Хёрд.

Премьера сериала состоится 17 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что на Netflix вышел четвертый сезон сериала "Корона".

Видео:CBS All Access/YT