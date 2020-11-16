На Netflix вышел четвертый сезон сериала "Корона"

В понедельник, 16 ноября, на Netflix состоялась премьера четвертого сезона сериала "Корона". Об этом свидетельствуют данные стримингового сервиса.
Новый сезон состоит из 10 эпизодов. Четвёртый сезон охватывает период времени между 1977 и 1990 годами. В этом сезоне представлена леди Диана Спенсер, и его действие разворачивается во время премьерства Маргарет Тэтчер.
Напомним, что сериал "Корона" выходит с 2016 года. В нём рассказывают о жизни королевской семьи с момента свадьбы Елизаветы II до настоящего времени.
Сериал выходит на стриминговом сервисе Netflix.
Ранее мы сообщали о том, что опубликован тизер к двухчасовой финальной серии "Сверхъестественного".
Видео:Netflix/YT
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