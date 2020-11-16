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На Netflix вышел четвертый сезон сериала "Корона"

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Шоу было удостоено трех наград "Золотой глобус".

В понедельник, 16 ноября, на Netflix состоялась премьера четвертого сезона сериала "Корона". Об этом свидетельствуют данные стримингового сервиса.

Новый сезон состоит из 10 эпизодов. Четвёртый сезон охватывает период времени между 1977 и 1990 годами. В этом сезоне представлена леди Диана Спенсер, и его действие разворачивается во время премьерства Маргарет Тэтчер.

Напомним, что сериал "Корона" выходит с 2016 года. В нём рассказывают о жизни королевской семьи с момента свадьбы Елизаветы II до настоящего времени.

Сериал выходит на стриминговом сервисе Netflix. 

Ранее мы сообщали о том, что опубликован тизер к двухчасовой финальной серии "Сверхъестественного".

Видео:Netflix/YT

Теги: netflix, сериал корона
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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Kriwosheew Valera
Сегодня 16:47

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