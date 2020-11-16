Опубликован тизер к двухчасовой финальной серии "Сверхъестественного"

Заключительный 326-й эпизод и часовое интервью с актерами и съемочной группой выйдут на телеканале уже 19 ноября.

В понедельник, 16 ноября, в сети появился тизер к двухчасовой финальной серии "Сверхъестественного". Ролик опубликован на YouTube-канале TV Promos.

Напомним, что сериал "Сверхъествественное" выходит с 2005 года. В сюжете история двух братьев Сэма и Дина Винчестеров, которые путешествуют по США на черном автомобиле Chevrolet Impala 1967 года и расследуют паранормальные явления.

Заключительный 326-й эпизод и часовое интервью с актерами и съемочной группой выйдут на телеканале уже 19 ноября.

Ранее мы сообщали о том, что Киану Ривз стал каноническим образом при создании главного героя Cyberpunk 2077.

Видео:TV Promos/YT