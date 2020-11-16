В конце трейлера зрителям показали образ Ривза в очках и с металлическим протезом.

В понедельник, 16 ноября, стало известно о том, что Киану Ривз стал каноническим образом при создании главного героя Cyberpunk 2077. Соответствующие выводы можно сделать, послушав новый трек для игры.

Так, CD Projekt Red опубликовала один из треков, которые прозвучат в игре. По Персонаж упоминается в клипе под названием No Save Point.

Keanu Reeves, cyber arm under my sleeve поется в песне.

Напомним, что Cyberpunk 2077 является самой ожидаемой в этом году. В игре показаны технологии, которые шагнули далеко вперед и люди получили возможность совершенствовать себя с помощью киберимплантов.

Ранее мы сообщали о том, что боевик "Плохие парни навсегда" стал фильмом года.

Видео: IGN