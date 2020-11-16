Боевик "Плохие парни навсегда" стал фильмом года

Уилл Смит, сыгравший в нем, победил в номинации "Лучший актер".

В понедельник, 16 ноября, стало известно о том, что фильм "Плохие парни навсегда" стал фильмом года. Об этом свидетельствуют итоги премии People"s Choice Awards.

Стоит отметить, что Уилл Смит, сыгравший в нем, победил в номинации "Лучший актер". Режиссерами фильма стали бельгийцы Адиль Эль Арби и Билал Фалла. В сюжете Бёрнетт рассорился с напарником и оставил службу в полиции Майами, а после занялся частной сыскной деятельностью. Лоури тем временем переживает кризис среднего возраста и подумывает завязать с холостяцким образом жизни. Однако, им снова придется работать вместе.

В категории "Лучшая комедия" награду получила "Будка поцелуев 2", а "Лучший экшен-фильм" — "Мулан".

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер фильма Стивена Содерберга "Пусть говорят".

Видео: SonyPicturesRU / YouTube