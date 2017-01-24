Вышел трейлер фильма Стивена Содерберга "Пусть говорят"

Фильм выйдет на HBO Max 12 декабря.

В понедельник, 16 ноября, стало известно о том, что в сети появился трейлер фильма Стивена Содерберга "Пусть говорят". Ролик опубликован на YouTube-канале HBO Max.

По сюжету знаменитая писательница отправляется в путешествие со старыми подругами. Женщины хотят просто повеселиться, но задуманное портит племянник главной героини.

Главная роль в киноленте досталась Мерил Стрип. Также в фильме появятся Кэндис Берген и Дайан Уист. Режиссером выступил Стивен Содерберг.

Фильм выйдет на HBO Max 12 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что фильм Андрея Кончаловского выдвинут на "Оскар" от России.

Видео:HBO Max/YT