Фильм Андрея Кончаловского выдвинут на "Оскар" от России

Российские фильмы трижды становились лауреатами в данной категории.

В воскресенье, 15 ноября, стало известно о том, что фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" выдвинут от России на премию "Оскар". Об этом заявил председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.

В сюжете история засекреченного в советское время расстрела мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Главная роль досталась Юлии Высоцкой.

Напомним, что картина получила специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале. ильм "Дорогие товарищи!" вышел в российский прокат 12 ноября.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер комедийного сериала "Идеальная семья".

Видео:трейлеры/YT