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Фильм Андрея Кончаловского выдвинут на "Оскар" от России

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Российские фильмы трижды становились лауреатами в данной категории.

В воскресенье, 15 ноября, стало известно о том, что фильм  Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" выдвинут от России на премию "Оскар". Об этом заявил председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.

В сюжете история засекреченного в советское время расстрела мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Главная роль досталась Юлии Высоцкой.

Напомним, что картина получила специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале. ильм "Дорогие товарищи!" вышел в российский прокат 12 ноября. 

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер комедийного сериала "Идеальная семья".

Видео:трейлеры/YT

Теги: андрей кончаловский, оскар
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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