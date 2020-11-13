Вышел трейлер комедийного сериала "Идеальная семья"

Главные роли в нем сыграли Павел Деревянко и Ольга Медынич.

В сети появился трейлер комедийного сериала "Идеальная семья" с Павлом Деревянко и Ольгой Медынич в главных ролях.

Горе-отец большого семейства Алексей Соколов сильно проштрафился и понял, что с ипотекой и кучей других расходов он не сможет обеспечить родным хороший отдых. Алексей придумывает нетривиальный способ выкрутиться из ситуации. Мужчина подговаривает детей пройти кастинг в реалити-шоу "Идеальная семья". Они отправляются в Подмосковье, где их ждет роскошная вилла. Но что скажет жена Катя, когда, скинув халатик, поймет, что на нее смотрит вся страна?

В сериале также снялись Вячеслав Манучаров, Борис Дергачев. Детей сыграли Софья Лукьянова и Иван Бычков. Премьера состоится в ноябре на телеканале ТНТ.

Ранее мы писали, что Даня Милохин и MARUV сняли клип для сериала "Перевал Дятлова".

Видео: YouTube / Что посмотреть?