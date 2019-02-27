Даня Милохин и MARUV сняли клип для сериала "Перевал Дятлова"

Премьера состоится на телеканале ТНТ 16 ноября.

Тиктокер Даня Милохин совместно с певицей MARUV выпустили клип для сериала "Перевал Дятлова". Релиз состоялся на YouTube-канале ТНТ.

Саундтреком для сериала стал кавер на советский шлягер "Есть только миг". Клип снят в черно-белом цвете. В нем показаны кадры из грядущей премьеры.

"Перевал Дятлова" – это первый сериал, создателям которого удалось получить доступ к закрытым материалам дела 1959 года и материалам доследования 2000-х годов. Также они детально изучили дневники погибших студентов, участвовавших в экспедиции.

В центре сюжета – расследование майора КГБ Олега Костина. Он отправляется из Москвы в город Ивдель сразу после того, как на перевале обнаружили первые тела. С самого начала майор понимает, что поход дятловцев сопровождался странными и мистическими событиями.

В финале зрителям озвучат официальные выводы, к которым пришло следствие. Кроме того, они узнают, что заставило группу студентов под руководством Игоря Дятлова покинуть палатку и, оставив теплые вещи, в темноте бежать вниз по склону навстречу смерти.

Над сценарием работал Илья Куликов ("Полицейский с Рублевки", "Глухарь"). Сериал будет состоять из восьми эпизодов. Все герои трагедии были воссозданы с документальной точностью. Вымышленными будут только несколько персонажей, в числе которых герои Петра Федорова и Марии Луговой. Премьера состоится на телеканале ТНТ 16 ноября в 22:00.

Ранее мы писали, что в прокат вышел фильм "Дорогие товарищи!" Кончаловского.

Видео: YouTube / Телеканал ТНТ