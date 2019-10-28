В прокат вышел фильм "Дорогие товарищи!" Кончаловского

Сюжет основан на реальных событиях, произошедших в июне 1962 года в Новочеркасске.

В четверг, 12 ноября, в российский прокат вышел фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!". Главную роль в картине исполнила жена режиссера Юлия Высоцкая.

Сюжет основан на реальных событиях, произошедших в июне 1962 года в Новочеркасске. 200 рабочих электровозостроительного завода прекратили работу и потребовали повышения зарплаты. Вскоре забастовка охватила весь завод, в городе начались митинги и стихийные беспорядки.

Восстание рабочих подавили силами армии и КГБ СССР. Информация о жертвах была засекречена. По официальным данным, которые были лишь частично рассекречены в конце 1980-х гг., при разгоне демонстрации убили 26 человек, еще 87 – ранили.

Съемки фильма проходили в 2019 году в Москве и Ростовской области. В сентябре картина получила спецприз жюри на 77-м Венецианском кинофестивале.

Премьера была запланирована на май 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса релиз пришлось перенести на несколько месяцев.

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Видео: YouTube / Filmed