Картина Кончаловского "Дорогие товарищи!" получила "Нику" как лучший фильм

Главную роль сыграла жена режиссера Юлия Высоцкая.

Лучшим фильмом 2020 года по версии национальной кинематографической премии "Ника" стала черно-белая драма "Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!". Победителя в этой номинации объявил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Кончаловский также получил награду за лучшую режиссеру. Главную роль в картине сыграла его жена Юлия Высоцкая.

Сюжет основан на реальных событиях, которые произошли в июне 1962 года в Новочеркасске. 200 рабочих электровозостроительного завода прекратили работу и потребовали повышения зарплаты. Вскоре забастовка охватила весь завод, а затем и весь город. Восстание рабочих подавили силами армии и КГБ СССР. По официальным данным, которые были лишь частично рассекречены, при разгоне демонстрации убили 26 человек, еще 87 ранили.

Ранее Кончаловский отказался от номинации на премию "Белый слон" из-за Навального.

Видео: YouTube / Filmed