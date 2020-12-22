Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" вошел в шорт-лист премии "Оскар"

Всего в список попали 15 картин.

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" включен в короткий список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Американской академии кинематографических искусств и наук.

Всего в шорт-лист премии попали 15 картин. В их числе есть еще один фильм российского режиссера – "Гунда" Виктора Косаковского.

Сюжет фильма "Дорогие товарищи!" основан на реальных событиях, произошедших в июне 1962 года в Новочеркасске. 200 рабочих электровозостроительного завода прекратили работу и потребовали повышения зарплаты. Вскоре забастовка охватила весь завод, а затем и весь город.

Восстание рабочих подавили силами армии и КГБ СССР. Информация о жертвах была засекречена. По официальным данным, которые были лишь частично рассекречены, при разгоне демонстрации убили 26 человек, еще 87 ранили.

Ранее Кончаловский объявил Путина "абсолютным либералом" и заговорил о русском геноме.

Видео: YouTube / Filmed