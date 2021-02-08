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Кончаловский объявил Путина "абсолютным либералом" и заговорил о русском геноме

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При этом он отметил, что система правления, которая действует в России, создана не Путиным, а "культурным русским геномом".

Режиссёр Андрей Кончаловский объявил президента России Владимира Путина "абсолютным либералом" и заговорил о русском геноме. Заявления он сделал в рамках интервью Ксении Собчак для её Youtube-канала.

Путин — абсолютный либерал.

Андрей Кончаловский, режиссёр

При этом он отметил, что система правления, которая действует в России, создана не Путиным, а "культурным русским геномом".

Режиссёр процитировал исторка Владимира Булдакова, который считал, что русский народ создаёт правительство в соответствии со своим представлениями о власти. Кончаловский заявил, что Путин, как либерал, терпит в системе очень многое — например, коррупцию. Он заявил, что уровень коррупции в стране растёт, потому что президент является либералом.

Ранее Кончаловский прокомментировал выдвижение своего фильма на "Оскар".

Видео: YouTube / Ксения Собчак

 

Теги: кончаловский, либерализм, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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